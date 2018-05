Cento chili di hashish nella Jaguar: 3 arresti, uno è campano L'arresto in autostrada

Figura anche un uomo di Marano, Giuseppe D. C, nell'elenco delle persone arrestate ieri dalla squadra mobile di Bagheria. L'uomo, 63 anni, sarebbe stato trovato in possesso - assieme ad altre persone - di un ingente quantitativo di hashish: cento chili nascosti in una Jaguar. I poliziotti, dislocati sulla “A 20”, direzione Palermo, hanno seguito due autoveicoli, tra cui quella guidata dal campano, fino al loro arrivo in un parcheggio di pertinenza di un’abitazione isolata ed indipendente in contrada Lanzarotte nel comune di Bagheria. Il 63enne è attualmente detenuto, insieme alle nella casa circondariale "Pagliariello".