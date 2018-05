Lite col fidanzato: vuole buttarsi giù.Salvata dai carabinieri Il dramma sfiorato

di SIep

Tragedia sfiorata in un comune in provincia di Napoli, dove una giovane donna, forse in preda ad un momento di profondo sconforto avrebbe minacciato di togliersi la vita.

E' stata salvata dai carabinieri intervenuti immediatamente sul posto la 27enne che avrebbe tentato di lanciarsi da un terrazzo, dopo un litigio col suo fidanzato.

Secondo quanto ricostruito dai militari la giovane mentre era in casa con la mamma, sarebbe corsa all’improvviso sul terrazzo in cima alla sua abitazione. Sua madre ha subito temuto il peggio, per questo ha allertato le forze dell'ordine.



Intanto la 27enne avrebbe subito scavalcato la recinzione della terrazza e si era sistemata sul cornicione. In pochissimi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri della tenenza della provincia partenopea che hanno immediatamente preso in mano la situazione con la collaborazione di vigili della polizia municipale del popoloso comune, instaurando il dialogo con la ragazza e chiedendo aiuto ai vicini di casa per recuperare materassi da posizionare sull’asfalto.



Nel frattempo un militare è corso sul tetto e davanti l’abitazione sono giunti anche i vigili del fuoco che, con il cestello, si sono avvicinati davanti alla ragazza: è stato in quegli attimi che il carabiniere dietro di lei l’ha afferrata da dietro traendola in salvo. La giovane è stata soccorsa e poi affidata alle cure dei medici del vicino ospedale.