Raid vandalico contro l'ambulanza in corsa: infermiera ferita Napoli. Ignoti hanno frantumato il vetro di un finestrino colpendolo con un paletto di ferro.

Un paletto di ferro ha mandato in frantumi il vetro del finestrino laterale dell'ambulanza. A bordo c'era un paziente in condizioni molto gravi. Codice rosso. Il mezzo non ha fermato la sua corsa diretto in ospedale. Il raid vandalico è avvenuto a Napoli questa mattina poco dopo le 9.30. Un'infermiera ha protetto il paziente col proprio corpo e a causa delle schegge del vetro è rimasta ferita. Per lei un trauma e diverse escoriazioni all'arcata sopraccigliare. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza contro il personale del 118 registrato da inizio anno. Barellieri e medici chiedono maggiori controlli e tutele. Intanto sono in corso le indagini per risalire all'autore o agli autori del raid vandalico di questa mattina.