Napoli, scontri fra polizia e manifestanti dei centri sociali E' accaduto questa mattina durante una manifestazione di protesta.

Uno scontro durato pochi minuti, che poteva finire male. Lui voleva entrare nel vecchio edificio del Banco di Napoli, i poliziotti lo hanno impedito, e si è scatenato un parapiglia con alcuni manifestanti della «Massa critica», questa la sigla che stamattina ha riunito decine di persone in tute rosse. I centri sociali sono scesi in strada per protestare contro la dismissione degli immobili e dei servizi della città di Napoli. Una mobilitazione che coinvolge anche altre città europee del Mediterraneo. Appello ai grillini sulle promesse fatte di «combattere le cattive regole della finanza europea»