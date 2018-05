Schianto in A4: tre feriti. Muore 28enne campana E' successo sul Passante di Mestre

di Siep

Fine settimana di sangue sulle autostrade italiane. Il bilancio è pesantissimo con una persona morta e altre tre sono che sono rimaste ferite in un incidente, accaduto ieri sera, sul Passante di Mestre, poco dopo il casello di Spinea. Era in auto con sua sorella, quando è avvenuto il drammatico incidente, la giovane campana che ha perso la vita nell'impatto.

Nella carambola sono rimaste coinvolte due auto. Una delle due vetture è rimasta ferma in corsia di sorpasso, dopo essere finita contro il sicurvia laterale, l'altra invece si è letteralmente cappottata sulla corsia di emergenza. Da quest'ultima è stata estratta dai soccorritori una ragazza di 28 anni della provincia di Napoli che è deceduta quasi subito.

Inutili i tentativi dei sanitari di salvarle la vita, dopo averla estratta dal quel groviglio di sangue e lamiere.

Tre i feriti tra gli altri occupanti delle vetture, tutti non gravi, tra i quali la conducente dell'auto cappottata, sorella della vittima. Sul posto hanno operato il Suem-118, i Vigili del Fuoco, la polstrada e Cav, con i tecnici coordinati dal Centro Operativo di Mestre. L'incidente, visto il traffico non particolarmente sostenuto a quell'ora, non ha provocato incolonnamenti. I soccorsi sono stati tempestivi. Fino alla rimozione dei mezzi incidentati si è viaggiato in un primo momento solo in corsia centrale, successivamente anche in corsia di sorpasso. Limitati i disagi ed effettuati i rilievi del caso.



Le squadre accorse da Mestre e Mira con tre automezzi tra cui l’autogru e 12 operatori hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto dalla Panda rovesciata. Feriti gli altri due occupanti la vettura, stabilizzati e portati in ospedale come anche il conducente della Nissan Qashqai. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e il personale dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alla mezzanotte.