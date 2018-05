Paziente sull'ambulanza sfascia il portellone con un pugno Ora paghi il super ticket, il commento di Borrelli (Verdi)

Ambulanze nel mirino dei violenti, paziente a bordo rompe con un pugno il vetro sinistro del portellone posteriore. Borrelli (Verdi) commenta amaro: “ Super ticket ai responsabili a cui addebitare le riparazioni. Black list per tutti coloro che si macchiano di aggressioni al 118 e negli ospedali”.

“Anche oggi un’ambulanza in servizio è stata oggetto di atti vandalici, un paziente trasportato con il pugno ha rotto il vetro sinistro del portellone posteriore. Oltre ai danni è in serio pericolo l’incolumità dell’equipe medica a bordo. Non può essere tollerata quella che sembra essere diventata una consuetudine di delinquenti, violenti e pregiudicati. Super ticket ai responsabili a cui addebitare le riparazioni. Tolleranza zero verso chi compie inutili atti vandalici. Sono delinquenti e vigliacchi”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

“ E’ necessario, ha proseguito Borrelli, assicurare i responsabili alla giustizia e interrompere questo insulso comportamento tribale. Venga stilata una black list per tutti coloro che si macchiano di aggressioni al 118 e negli ospedali in modo da permettere alle forze dell'ordine di intervenire subito anche scortando in occasioni particolari i mezzi di pronto soccorso”.