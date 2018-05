Tragedia sul campo: muore a 17 anni mentre gioca a calcetto Il dramma oggi pomeriggio

Era con gli amici. Una domenica di spensierato gioco. Improvvisamente si è accasciato sul terreno davanti ai suoi compagni di squadra, morendo pochi minuti dopo. Una tragica domenica quella vissuta tra le palazzine di via Curzio Malaparte, nel quartiere di Monterusciello a Pozzuoli, dove un 17enne, G. C. queste le sue iniziali, ha perso la vita durante un partitella di calcio con agli amici del quartiere.

Una domenica come tante altre. Si erano riuniti dopo pranzo per giocare. Il ragazzo pare non avesse alcun problema. Nulla lasciava presagire quanto accaduto poco dopo.

Poco dopo è crollato e i inutili sono stati i soccorsi del personale del 118 che a lungo ha provato a rianimare il 17enne. Sul posto anche la polizia del commissariato locale e gli agenti della municipale. Il ragazzino frequentava il terzo anno dell'istituto Pitagora nel rione Toiano. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa del decesso. Dramma nel popoloso rione. La madre disperata è accorsa sul campo tra lacrime e dolore. L'intera comunità si stringe intorno ai familiari. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

