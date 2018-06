Cecilia Rodriguez in Questura: permesso di soggiorno scaduto La showgirl, sorella di Belen, invitata dagli agenti a regolarizzare presto la sua posizione.

Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl Belen, ha il passaporto scaduto. Ha ricevuto una “visita” della polizia a Capri, in albergo, dove si trova da alcuni giorni per una manifestazione di sport e spettacolo. In commissariato, dopo gli accertamenti, i poliziotti hanno constato come il permesso di soggiorno fosse davvero scaduto da due settimane. La showgirl è stata perciò invitata dai poliziotti di Capri a venire in Questura, a Milano, per regolarizzare la sua posizione.