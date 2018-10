Investito sulla Napoli-Caserta: 8 km di coda in A1 Nel tratto Aversa-Villa Literno lo schianto tra due vetture e l'investimento mortale

Incidente mortale in autostra. Il bilancio è di un morto. Il sinistro si è verificato verso le ore 8:00. Secondo una prima ricostruzione due automobili si sono scontrate nel tratto compreso tra Acerra (Napoli) e Villa Literno (Caserta) in direzione di Roma, all’altezza del chilometro 748. A seguito del violento impatto, un pedone è stato investito ed è morto sul colpo. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente stradal sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i mezzi di soccorso e personale di AUtostrade per l'Italia. Il traffico è stato parzialmente limitato e per tutto il tempo necessario ai rilievi sarà possibile transitare solo su una sola corsia. Registrate già 8 km di coda.La dinamica dell'incidente non é ancora accertata. Una persona é stata investita ed é deceduta. Il traffico transita su una sola corsia e si registrano 8 chilometri di coda.