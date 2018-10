Domenica di sangue:schianto nella notte, Rocco muore a 17 anni Il dramma tra Scampia e il Rione Don Guanella

di Simonetta Ieppariello

Domenica tragica in Campania, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di soli 17 anni.

Il giovanissimo, Rocco Capuozzo 17 anni di Giugliano, è deceduto in un terribile incidente stradale avvenuto in via Ciccotti, a Scampia, intorno alle 00.30 della notte scorsa. Il ragazzo viaggiava a bordo di un'auto sedito sul sedile passeggero, alla guida c’era una parente di 28 anni e, dietro, i due figli di lei, di 4 e 9 anni. L’automobile stava procedendo verso il rione Don Guanella quando, per cause che restano da accertare, la donna ha perso il controllo della vettura; la Panda è finita prima contro il marciapiede e poi si è schiantata contro il muro. Inutili i soccorsi: il giovane è deceduto sul colpo. La ragazza è stata accompagnata al Cardarelli, dove è stata trattenuta per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi; i due bambini sono stati portati al Santobono, dove è stato disposto il ricovero; per loro prognosi di 30 giorni.

Le indagini sono affidate agli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio Muriano, che si sono occupati dei rilievi. Rocco viveva nei pressi dei “Sette Pini”, lascia i genitori ed una sorella più grande, sconvolti dalla tragedia che li ha colpiti nel cuore della notte. Sul posto dell’incidente i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 17enne.