Raid contro Brumotti di Striscia. Tre arresti Il video incastra tre giovanissimi

Era arrivato a Rione Traiano per realizzare il suo servizio sui market della droga. Un servizio da cronista d'assalto per raccontare come storie di spaccio siano all'ordine del giorno in uno dei quartieri più ad alto rischio. Sono state le immagini di alcuni filmati ad incastrare tre giovani di 20, 21 e 23, che lo scorso 22 gennaio hanno preso parte all'aggressione della troupe di «Striscia la Notizia», guidata dall'inviato Vittorio Brumotti, mentre stava realizzando un servizio sulle piazze di spaccio nel rione Traiano di Napoli.

I carabinieri della compagnia di Bagnoli, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea (sostituto procuratore Sergio Amato), al termine di una minuziosa attività di raccolta di elementi probatori, hanno arrestato Davide Vittozzi, 21 anni e Alberto Ottiero, 23 anni (chiusi nel carcere napoletano di Poggioreale) ed Emanuele Salvati, 20 anni (che invece è stato sottoposto agli arresti domiciliari). Quel giorno, durante l'aggressione, la troupe di Striscia riuscì a rientrare nei propri automezzi proprio grazie all'intervento dei militari. Contro troupe e carabinieri vennero lanciati oggetti e rivolti insulti e minacce.