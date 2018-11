Halloween di sangue. Reagisce al lancio di uova: accoltellato Il caso in Campania

Un 36enne di Massa Lubrense già noto alle forze dell'ordine è stato accoltellato alla gamba destra su via Castellammare, verosimilmente al culmine di una discussione con un gruppo di giovanissimi che gli avevano lanciato contro la vettura uova e arance.



Il ferito è stato portato da personale del 118 all’ospedale di Castellammare. I medici gli hanno prestato le prime cure per “ferita lacero contusa alla coscia destra e per contusione alla zona temporo-zigomatica destra” giudicate guaribili in 10 giorni.



Sul fatto, accaduto in via Castellammare, indagano i Carabinieri di Gragnano e quelli della Compagnia di Castellammare di Stabia.