Schianto in moto: Raffaele non ce l'ha fatta, muore a 17 anni Il dramma del giovanissimo di San Giuseppe Vesuviano

di Siep

Alla fine il suo cuore si è fermato per sempre.

Se n’è andato nella notte dopo avere lottato per la vita per dieci giorni esatti. È morto dopo una lunga agonia Raffaele Ammirati, il 17enne di San Giuseppe Vesuviano rimasto vittima di un gravissimo incidente in scooter la sera del 21 ottobre. Era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove il cuore si è fermato a causa delle gravissime ferite riportate in seguito a quel drammatico sinistro stradale. L’impatto al suolo aveva causato una ferita molto seria alla testa e le sue condizioni erano apparse da subito gravissime.

Sul social scorrono messaggi e ricordi. La comunità educante dell’I.S.I.S. “L. de’ MEDICI” Ottaviano si è stretta intorno ai familiari. Raffaele frequentava l’isis e tutti lo conoscevano. «Siamo tutti vicini alla famiglia di questo piccolo angelo, troppo presto volato in cielo. Un senso di dolore e sconforto pervade noi tutti. riposa in pace, amatissimo Raffaele». L’incidente avvenne lo scorso 21 ottobre, nella notte in via San Leonardo, strada che collega San Giuseppe ad Ottaviano. Per cause ancora da accertare il ragazzo era caduto al suolo.

Sul posto erano giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi , tra le possibili cause il fondo reso scivoloso e viscido dalle forti piogge. Ma si tratta di semplici ipotesi. L’ondata di maltempo che si era abbattuta sulla Regione, aveva interessato particolarmente la provincia di Napoli e la zona vesuviana. Il ragazzo pare stesse tornando a casa quando aveva improvvisamente perso il controllo del ciclomotore.