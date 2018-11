Schianto in moto. Lascia l'amico morto a terra e scappa Il dramma di Demar Scognamiglio

INcidente stradale mortale a Cercola. Lascia l'amico morto in terra e scappa. E' stato fermato dai carabinieri di Cercola per omicidio stradale un 19enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine che - senza patente e alla guida di uno scooter senza assicurazione - girava per Cercola in stato di alterazione dovuta ad assunzione di cocaina e cannabinoidi portando il proprietario sul sellino.

Giunto ad un incrocio il motorino si è scontrato contro la Panda di un pensionato 62enne. L'urto ha causato la morte sul colpo del passeggero e proprietario dello scooter, un 22enne anche lui di Ponticelli. Demar Scognamiglio il suo nome.

A quel punto il 19enne ha lasciato l'amico sul selciato e, come il conducente dell'auto, si è allontanato senza prestare soccorso.

Il ragazzo è stato subito dopo individuato all'ospedale Villa Betania dove si era recato per farsi curare il politrauma da incidente stradale. Non è in gravi condizioni e subito dopo le prime cure e accertamenti è stato sottoposto a fermo.

In mattinata si è poi presentato ai Carabinieri di Cercola il conducente della Panda, un pensionato 62enne incensurato di Cercola, che ora è indagato per omissione di soccorso e omicidio stradale