Frana muraglione, Ischia è in ginocchio. "Rischio alluvioni" L'allerta continua. Danni e disagi. Napoli: crolla albero vicino monastero santa Chiara

di Simonetta Ieppariello

Campania nella morsa del maltempo continua fino a stasera l’allerta tra crolli, frane e bombe d’acqua che stanno interessando più zone della Regione. I danni maggiori ad Ischia. L’isola verde è in ginocchio. Un grosso muro perimetrale di un albergo di via Principessa Margherita a Casamicciola, è franato questa mattina a causa delle forti piogge. Pietre e terreno sono scivolati fino alla centrale piazza Marina, che è stata travolta da massi e detriti. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e carabinieri che hanno interdetto l'accesso alla strada. Succede nella zona rossa del terremoto di un anno fa. A pochi metri c’è una scuola. La tensione è alle stesse sull’isola. Le mareggiate fanno paura sulla costa e per fortuna gli studenti e bambini sono a casa peril Ponte di Ognissanti come quelli dell’tecnico per ragionieri e geometri 'E.Mattei', ubicato nella zona della frana. Il crollo è avvenuto intorno alle ore 6 e sarebbero 300/400 i metri cubi di materiale franato. A rischio alcune attività commerciali della zona.

La storia, il precedente

Esattamente nove anni fa, era il dieci novembre 2009, c'era stata la frana di parte del Monte Epomeo. Intorno alle 8 del mattino di quel martedì 10 novembre un costone del monte Epomeo sopra Casamicciola (ad Ischia) si era staccato. Fango e detriti avevano investito la strada tra Forio ed Ischia, trascinando in acqua decine di persone e una cinquantina di automobili. Una quindicina di persone vennero estratte vive dal fango.

Acqua, fango e pietre piombarono sul porto di Casamicciola, sull'isola d'Ischia, trascinando in mare le auto di alcune famiglie che portavano i figli a scuola, sorprese sulla litoranea e nel parcheggio. Una ragazza morì si chiamava Anna De Felice, una ventina i feriti, due in gravi condizioni. Dopo ore di ricerche venne ritrovato vivo il bimbo di 5 anni inizialmente disperso: era ancora dentro l'auto sulla quale viaggiava con i genitori prima che la frana li travolgesse.

Oggi i soccorsi e gli allagamenti

Un uomo è stato soccorso perché era finito con il suo furgone in un’area allagata dalla pioggia a Panza sull’isola d’Ischia, in provincia di Napoli. Stesso intervento per un'altra persona bloccata dall'acqua in un sottopasso a Miliscola, zona Flegrea. Questi alcuni delle decine di interventi operati nelle ultime ore dai vigili del fuoco del comando Provinciale di Napoli che per sopperire alle numerose chiamate ha dovuto richiamare in servizio dieci squadre in supporto a quelle già in turno. "Le richieste di soccorso riguardano perlopiù allagamenti di cantine e locali situati al di sotto dal livello stradale", spiegano dal Comando Provinciale.

Disagi e paura anche a Napoli centro. E' crollato un albero nei pressi del monastero di Santa Chiara nel centro storico cittadino. Si segnalano allagamenti in via Saverio Gatto. "Nel tratto finale dove si allarga la strada stamane come spesso accade si è formato un lago. Nonostante i tanti interventi di pulizia fogne lungo la strada a partire dalla metropolitana a scendere resta lì un serio problema, probabile che riguardi anche il sottosuolo. Scriverò subito mail agli uffici per fare delle verifiche e per fortuna che stamane le scuole erano chiuse. Problemi simili mi sono stati segnalati anche nel tratto finale dei Colli Aminei vicino ingresso tangenziale", denuncia il consigliere della III Municipalità Gennaro Acampora.