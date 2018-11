Napoli torna la paura: 4 sparatorie in poche ore nella notte Quattro eventi in più punti di Napoli

di Siep

Potrebbe essere la casa della vedova di un ex boss di camorra delle “case celesti”, l'obiettivo della stesa effettuata ieri sera a Secondigliano. Sono stati esplosi una decina di colpi d'arma da fuoco a via Tagliamonte, in zona largo Macello. I proiettili sono stati indirizzati verso il palazzo dove c'è l'appartamento della donna che potrebbe essere stato l'obiettivo del raid.

Da una prima ricostruzione, a sparare sarebbero stati due uomini a bordo di uno scooter.Solo mercoledì notte era stata segnalata un'altra stesa in città, ai Quartieri spagnoli. in vico Giardinetto. L'ennesimo raid si è consumato addirittura a pochi metri da via Toledo. Solo poche ore dopo ancora spari nella zona Torretta in vico San Guido, dove si è sparato almeno cinque colpi contro un basso. Nel cuore della stessa notte spari anche a Riviera di Chiaia. E’ successo a pochi passi dal Commissariato di Polizia. Un particolare non da poco per una sparatoria che avviene in una zona fino ad oggi fuori dalle logiche e contrasti della faida.