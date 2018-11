Esplode la casa: Violeta non ce l'ha fatta: arrestato compagno L'uomo è accusato di omicidio pluriaggravato

È morta Violeta Michela Senchiu, la 32enne rimasta ferita e ustionata ieri a Sala Consilina deceduta nel reparto grandi ustionati del Cardarelli di Napoli.

E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio pluri-aggravato – per futili motivi, crudeltà e premeditazione ed é piantonato dai Carabinieri il 48enne di Sala Consilina, G.C., rimasto ferito ieri in seguito ad un’esplosione causata da materiale esplosivo che si trovava all’interno dell’abitazione della coppia, ubicata in località Sagnano nella periferia sud di Sala Consilina.

La donna ha riportato ustioni sul novanta per cento del corpo ed era ricoverata in gravissime condizioni nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove è deceduta. Nell'esplosione è rimasto ferito, e ricoverato in maniera non grave all'ospedale di Polla, lo stesso suo convivente, un uomo di 48 anni di Sala Consilina arrestato con l'accusa di omicidio volontario premeditato. Sono, invece, rimasti illesi i tre figli della donna che giocavano nel piazzale antistante l'abitazione al momento dell'esplosione.



Alla base del femminicidio, così come riferito dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina coordinati dal capitano Davide Acquaviva, i continui litigi tra i due conviventi.