Cameraman muore a 56 anni: aperta un'inchiesta Mario Barone, si indaga sul suo decesso

di Simonetta Ieppariello

Ha girato tre ospedali Mario Barone, prima di morire a soli 56 anni, dopo un calvario durato giorni. Il mondo dell'informazione campana piange un cameraman di razza, che negli anni si è fatto conoscere e apprezzare per quelle doti uniche, umane e professionali. Un'odissea quella di Mario terminata in tragedia. È morto ieri, dopo la seconda operazione in un mese, Mario Barone. Il cuore del noto cameramen ha smesso di battere al Cardarelli, dove però il videoperatore é arrivato già in gravi condizioni. Dopo la denuncia della famiglia saranno i magistrati ad accertare cosa sia accaduto da quando ad inizio ottobre l'uomo era stato ricoverato in un altro ospedale del napoletano per un intervento. Il quadro clinico di Barone da subito è peggiorato. L'uomo, colpito da un'infezione, è stato poi trasferito in una seconda struttura sempre della provincia di Napoli. Ma nella struttura sanitaria stabiese le sue condizioni sono continuate a peggiorare. Così è stato predisposto un ulteriore trasferimento di urgenza al Cardarelli, i medici hanno provato a salvarlo con una seconda operazione.

Poi il quadro clinico è peggorato. Le sue condizioni sono precipitate. Dopo il decesso è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Napoli, é stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo per arrivare ad accertare le cause della morte e se ci siano responsabilità nella prematura scomparsa. Intanto sono tantissimi i messaggi di giornalisti e operatori del mondo dell'informazione sulla sua pagina Fb. Il cameraman e videomaker aveva creato il format Anteprimatv e si occupava anche di spettacoli e teatro. Tra i tanti messaggi c'è quello di un amico di sempre Romeo Barbaro che scrive: "ho perso un fraterno amico Un altro piccolo pezzetto del mio cuore che è volato via.. Mario, non basterebbero giorni per raccontare le migliaia di serate trascorse insieme dall'inizio della mia carriera.... Ciao Mario, ciao fratellone. Sicuramente con la tua immancabile telecamera starai riprendendoci da lassù e conserverai questo video tutto per te. Per l'eternità. Testimonianza di quante centinaia di amici ti hanno amato..... ”».