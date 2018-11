Paziente intubata sommersa dalle formiche: VIDEO La denuncia del consigliere regionale dei verdi, Borrelli.

Formiche su una paziente intubata, incapace di chiedere aiuto. Una denuncia shock che arriva dal consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli. La segnalazione, che fa riferimento a un video apparso anche sui social, si riferisce all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Borrelli dice: «Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del reparto di medicina per la bonifica e la pulizia... la donna, non potendo comunicare, subisce passivamente la crudeltà di chi ha permesso tutto ciò. Il direttore ha aperto su nostra richiesta una inchiesta interna per verificare come sia stato possibile ciò e punire gli eventuali responsabili». Un anno fa – lo stesso Borrelli – aveva segnalato un episodio simile all'ospedale San Paolo di Napoli. E la dirigenza si era subito mobilitata affinché, episodi simili, non accadessero più. (Il video è tratto dalla pagina facebook del consigliere dei Verdi, Borrelli. Clicca sulla foto di copertina per guardarlo).