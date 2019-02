Tifoso dello Zurigo accoltellato dopo la partita Due islandesi picchiati e rapinati all'esterno del San Paolo

Un tifoso dello Zurigo di 29 anni è stato accoltellato ieri sera dopo la partita del San Paolo, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il ragazzo stava tornando in albergo con un amico, quando su Via Marina sarebbe stato accerchiato da un gruppo di tifosi napoletani, cinque o sei persone, che lo avrebbero aggredito sferrandogli una coltellata ad una coscia. Subito dopo l'episodio il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso del Loreto Mare, dove è stato medicato. Per lui la prognosi è di 10 giorni.

Non è l'unico episodio violento acaduto ieri: due islandesi sono stati picchiati e rapinati a Fuorigrotta poco prima di entrare allo stadio, ma uno degli aggressori è stato individuato: un 40enne napoletano già colpito da Daspo e gravato da precedenti simili.