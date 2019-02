Donna trovata morta nei giardinetti: uccisa dal freddo La vittima è una donna di origine polacca senza fissa dimora

Uccisa dal freddo per strada. Una donna di 47anni di origine polacca è stata trovata morta sull’Isola di Ischia, a Casamicciola, nei giardinetti del Pio Monte della Misericordia. La donna, una clochard, era molto conosciuta sull’Isola, dove viveva da tempo: era arrivata circa dieci anni fa.

E’ stata ritrovata da un altro clochard che ha notato la donna, immobile, intorno alle 5 e 30 del mattino.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna, e dai primi accertamenti è arrivata la conferma che la causa della morte è stata l’assideramento provocato dalle rigide temperature di questi giorni.