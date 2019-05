Noemi sta meglio: migliora la respirazione La piccola colpita dal proiettile è ancora ricoverata in gravi condizioni, ma sta meglio

Migliorano le condizioni della piccola Noemi, la bambina colpita da un proiettile vagante venerdì scorso, a Piazza Nazionale a Napoli. Dal Santobono, dove la piccola è ricoverata, i medici hanno informato che la funzione respiratoria sta migliorando gradualmente. Si ricorderà che il proiettile che l'ha colpita le ha trapassato un polmone, oggi, tuttavia le condizioni sono tali da ridurre l'apporto di ossigeno fornito tramite ventilazione artificiale. La piccola tuttavia è sempre in condizione di sedazione profonda, con tutti i parametri monitorati e sempre in prognosi riservata.

Tantissimi intanto all'esterno dell'ospedale i messaggi di solidarietà e le preghiere per la piccola.