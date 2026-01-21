"Mai più un'altra Crans Montana": a Napoli via ai controlli nei locali Tavolo in Prefettura dopo le direttive del Viminale: verifiche anche nei centri commerciali

"I controlli classici che si facevano per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei locali con autorizzazione amministrativa si faranno in maniera speditiva, con gruppi misti e saranno coordinati dalla Prefettura". Così il prefetto Michele di Bari al termine della riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza convocato a Napoli.

Istituita una task force per velocizzare le attività di verifica dopo le direttive del ministero dell'Interno, all'indomani della terribile tragedia di Crans Montana in Svizzera.

L'obiettivo è garantire la sicurezza dei giovani: "Le verifiche - ha detto il prefetto partenopeo - non riguarderanno necessariamente solo locali da ballo, ma tutte quelle attività frequentate da un elevato numero di persone. Ad esempio, non escludiamo alcuni centri commerciali".

I controlli sono già in corso nella quotidiana attività del Palazzo di governo, ma ora avranno una sorta di corsia preferenziale. "Abbiamo programmato un'attività rapida su 29 attività, di cui già una decina sono state controllate e fra queste 3-5 risultano avere seri problemi che stiamo verificando, con i vigili del fuoco e le forze di polizia, e si valuterà se sarà necessario chiuderle o basterà assoggettare l'attività a prescrizione, assegnando un termine, e intanto sospenderla", ha fatto sapere il prefetto al termine della riunione.