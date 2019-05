Il presunto killer di Piazza Nazionale nega tutto: Non c’entro Armando Del Re si è difeso dinanzi al giudice per le indagini preliminari Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena durante l'udienza di convalida del fermo, negando ogni suo coinvolgimento.

“Non c'entro niente con questo fatto" questo ha affermato il presunto Killer di piazza Nazionale fermato in un autogrill vicino Siena. Armando Del Re, accusato di avere compiuto l'agguato in piazza Nazionale a Napolinel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, si è difeso dinanzi al giudice per le indagini preliminari Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena durante l'udienza di convalida del fermo, negando ogni suo coinvolgimento. Il gip deciderà se convalidare o meno il fermo nella giornata di lunedì. Assistito dall' avvocato Claudio Davino, Del Re ha ricostruito i suoi movimenti nel periodo a ridosso del raid.

Dopo l'interrogatorio di Nurcaro, la difesa ha posto l'accento su alcuni momenti di raccolta degli elementi che hanno consentito agli inquirenti di arrivare a Del Re e ha rilevato come dalle intercettazioni ambientali agli atti dell'indagine non emergerebbe, a suo dire, alcun elemento certo che leghi Del Re al raid.