Ladri maldestri: tentano furto, rischiano di morire folgorati Volevano entrare in un garage ma hanno preso la scossa. E già prima avevano fallito diversi colpi

Ladri maldestri a Marano, che cercando di rubare qualcosa, peraltro di poco valore, rischiano la vita. E’ accaduto a Marano, dove i malviventi volevano entrare in un box all’interno di un parco privato. Ma evidentemente non esperti, tentando di forzare la saracinesca del garage hanno preso la corrente. La scossa non è stata forte evidentemente, visto che i due sono riusciti a scappare. Che non fossero dei novelli Lupin è emerso poi anche dal fatto che i due avevano tentato di entrare anche in altri locali del condominio, non riuscendo comunque a rubare nulla. Doloranti, acciaccati e senza bottino sono andati via.