Gli ultras del Napoli protestano in centro contro il divieto di trasferta Solo due partite aperte ai tifosi nell'anno solare: chiesto un simbolico cambio di residenza

Gli ultras del Napoli hanno organizzato una protesta contro i divieti di trasferta imposti ai residenti in Campania. I gruppi organizzati delle due Curve, insieme ad altri sostenitori, si sono radunati intorno alle 13 a Largo Berlinguer, lungo Via Toledo, con l'intento di presentare una richiesta simbolica al sindaco Gaetano Manfredi per il cambio di residenza.

La manifestazione è stata caratterizzata da cori provocatori nei confronti della città e dei suoi abitanti, utilizzati come forma di protesta. Successivamente, il corteo si è diretto verso Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, per portare avanti la propria contestazione.

