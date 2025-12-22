Torre del Greco: successo per la prima parte di itinerari natalizi Pienone ad ogni serata e sincero entusiasmo tra i tanti presenti

Mario Pepe

Pienone ad ogni serata e sincero entusiasmo tra i tanti presenti. Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la prima parte di “Itinerari religiosi natalizi”, la rassegna pensata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e promossa dall’ufficio cultura del Comune di Torre del Greco (dirigente Gaetano Camarda): dodici appuntamenti tutti programmati all’interno delle chiese cittadine, in grado di unire la buona musica alle melodie tipiche delle feste, in un’atmosfera di divertimento e riflessione. Promosso e coordinato da Liborio D’Urzo, il progetto si è aperto lo scorso 13 dicembre nella parrocchia della Madonna delle Grazie con “Natale a Napoli, com’era e com’è”, protagonisti Antonello Rondi e Francesco Malapena. Dopo una breve pausa, “Itinerari religiosi natalizi” riprenderà la sera di Santo Stefano (ore 19.30) alla Santissima Annunziata con “Xmas in the world”, portato in scena dall’associazione Magma Ensamble.

Lunedì 29 dicembre lo Spirito Santo vedrà la performance dell’Ensemble Neapolis con “Ninna Nanna la nascita del re” (ore 19.30). Il giorno seguente doppio momento: la Madonna del Carmine (19.30) ospiterà “Nascette lu Messia-L’alba del verbo incarnato” dell’associazione culturale Melallucca, con la partecipazione di Giovanni Mauriello, mentre alle 20.30 la chiesa del’ Santissimo Sacramento e di San Michele Arcangelo sarà lo scenario di “Al silenzio del mondo-Suoni, canti e parole per il tempo del Natale” dell’associazione culturale Ghenearte, con Antonella Morea per la regia di Gigi Di Luca. Chiusura il 5 gennaio alle ore 19.30 alla basilica di Santa Croce con l’associazione Amici della musica che presenterà “Natale in musica”.

«Il consenso e l’affetto che ci ha tributato il pubblico – afferma Liborio D’Urzo, coordinatore del progetto – ci ripagano degli sforzi compiuti per organizzare un programma che fosse in grado di accontentare i gusti e le esigenze di quanti più soggetti».