Marigliano: riapre lo stadio dopo un lungo periodo di chiusura Un risultato importante per la città e per tutta la comunità sportiva

Mario Pepe

I tifosi tornano finalmente allo stadio. Dopo un lungo periodo in cui le gare e gli allenamenti si sono svolti a porte chiuse, da oggi la tribuna grande del campo sportivo comunale di Marigliano è nuovamente aperta al pubblico. Un risultato importante per la città e per tutta la comunità sportiva, che segna un primo, concreto passo avanti nel percorso di riqualificazione dell’impianto.

"Si tratta di un momento significativo per Marigliano - dichiara l’assessore allo Sport Dino Manna -. Pur nella consapevolezza che i lavori non sono ancora completamente ultimati, l’apertura della tribuna principale rappresenta un traguardo frutto di un lavoro serio, silenzioso e costante, portato avanti con l’obiettivo di restituire gradualmente lo stadio alla città".

Per consentire l’accesso in sicurezza del pubblico, sono stati effettuati gli opportuni lavori necessari, in linea con le prescrizioni tecniche e normative, che hanno reso possibile questa prima riapertura parziale dell’impianto. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Gaetano Bocchino, che ha sottolineato come "la riapertura della tribuna principale sia il segno concreto dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso lo sport e verso i cittadini, nella consapevolezza che gli impianti sportivi rappresentano luoghi di aggregazione, socialità e crescita per l’intera comunità".