Alle 18 Genoa-Napoli, le probabili scelte di Conte e De Rossi Rientra Rrhamani, ancora out Politano

Genoa-Napoli è partita tutt'altro che facile, rossoblu in salute e che hanno cambiato decisamente passo con Daniele De Rossi in panchina nel dopo Vieira.

Solito 3-4-2-1 per Conte che recupera Rrahmani in difesa ma non Politano e Mazzocchi che rientreranno martedì con il Como in Coppa Italia. Il difensore kosovaro, già in campo nel test di metà settimana contro il Giugliano a Castel Volturno, farà parte del terzetto difensivo.

Situazione complicata a centrocampo, dove Conte è costretto a fare gli straordinari. Gli unici pienamente disponibili sono Stanislav Lobotka e Scott McTominay, chiamati a reggere peso ed equilibrio della squadra.

Questo il probabile undici di partenza azzurro: Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. In panchina scalpitano Lukaku, Giovane e Alisson Santos. Ancora lunga però la lista degli indisponibili De Bruyne, Gilmour, Neres Politano, Anguissa, Di Lorenzo.

Genoa con il 3-5-2: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Amorim, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo.