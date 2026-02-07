Pistola carica e cane armato, tensione alta ad Arzano: due giovani arrestati L’accusa è di detenzione di arma clandestina e ricettazione

Controlli massicci ad Arzano per i carabinieri della locale Tenenza e della compagnia di Casoria.

In serata un doppio arresto. A finire in manette un 22enne napoletano già noto alle forze dell’ordine e un 23enne incensurato di Casoria.

L’accusa è di detenzione di arma clandestina e ricettazione. I carabinieri di Arzano hanno notato i due a via Alberto Barone accanto a uno scooter. Fermati, l’incensurato non ha opposto resistenza mentre il 22enne ha tentato di fuggire a piedi.

Rincorso, è stato raggiunto e bloccato poco dopo. Durante la fuga, il ragazzo è caduto perdendo così una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e il cane armato.

I militari hanno raccolto l’arma pronta a sparare, l’hanno messa in sicurezza e infine sequestrata.

I due sono stati trasferiti in carcere.

L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.