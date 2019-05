Giù dal ponte: tragedia in Autostrada. Muore donna 34enne Il dramma ieri sera: la donna è morta in ospedale dopo poco

Si è suicidata lanciandosi dal ponte dell'Autostrada: un ragazza di 34 anni ieri sera ha scelto di farla finita così. Dopo il salto di 25 metri era ancora cosciente all'arrivo dell'ambulanza, ma è morta poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale del Mare nonostante tutti gli sforzi del personale sanitario.

A perdere la vita una ragazza di nazionalità ucraina.

Il gesto estremo è avvenuto sul cavalcavia che dà accesso all’autostrada e ad altre statali che si trova tra il porto di Napoli e il quartiere di San Giovanni a Teduccio, periferia est della città. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia. La donna è stata condotta al Loreto Mare ma non c’è stato nulla da fare.

Suicidio che avviene a una settimana di distanza da quello di un giovane ragazzo che si è lanciato nel vuoto dal viadotto della tangenziale di Napoli, nel tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta. Sceso dalla sua Smart, l’uomo si è prima arrampicato per tre metri per raggiungere la cima della recinzione, poi si è lanciato nel vuoto per oltre 40 metri. Il cadavere è stato recuperato nel cortile di un convento della suore, nel quartiere Arenaccia.