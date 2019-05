Napoli: picchiava e aggrediva la ex, arrestato 48enne L'uomo è accusato di atti persecutori aggravati nei confronti della ex compagna

Gli agenti della Sezione Volanti del commissariato San Paolo di Napoli hanno arrestato un uomo di 48 anni con l’accusa di atti persecutori aggravati nei confronti della ex compagna, una donna di 38 anni, e di suo figlio, al termine di indagini coordinate dalla sezione "fasce deboli" della Procura di Napoli.

L’uomo, nonostante la relazione con la compagna fosse terminata da anni, ha picchiato in strada la sua ex e ha minacciato di morte il loro figlio.

Il 48enne perseguitava la donna da qualche anno e la vittima, dopo averlo denunciato più volte, ha poi fatto un passo indietro, prolungando la sua sofferenza e anche quella del bambino. Il reiterato comportamento violento e vessatorio dell’uomo aveva costretto la vittima a chiedere anche il trasferimento del suo lavoro in un'altra sede. Ma anche questo non è servito a fermare le violenze e le minacce di morte che l'uomo ha iniziato a rivolgere anche al figlio. Lo scorso 18 maggio l'ennesimo raid ai suoi danni, che è stato anche confessato agli investigatori dallo stesso 48enne. L’uomo armato di una pistola ha esploso tre colpi in aria davanti al portone del palazzo dove la donna abita. A inchiodarlo, inoltre, sono state anche le immagini del sistema di videosorveglianza. Altri episodi analoghi, inoltre, si erano già verificati il 13 e 18 aprile.