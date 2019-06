Ladri svaligiano casa del portiere del Napoli Rubato tutto ciò che c'era in casa Sepe. E la moglie gli augura la morte dai social

Anche Luigi Sepe, portiere del Napoli in prestito al Parma in questa stagione ha subito la visita dei ladri in casa. L'appartamento napoletano dell'estremo difensore è stato svaligiato dai ladri che hanno preso le valigie di sua proprietà, le hanno riempite dei beni che hanno trovato in casa, dalle borse ai profumi ai gioielli e perfino alle scarpe e li hanno portati via. Sdegnata la reazione di sua moglie sui social che è arrivata ad augurare la morte ai malviventi.