Trenta contro tre: ragazzi picchiati dalla baby gang Notte di follia tra i vicoli del centro

Violenza a Napoli, con tre giovani picchiati nella notte senza alcun motivo apparente da una baby gang di circa trenta ragazzini. E’ accaduto poco lontano da Piazza del Gesù, in vicolo dei Carrozzieri: qui le vittime, tre ragazzi di 23, 21 e 20 anni residenti in provincia, hanno incontrato un branco di ragazzini che li hanno apostrofati con parole grosse, si è passati poi ai pugni e ai calci. Nessun motivo apparente dietro l’aggressione. I tre, dopo il pestaggio, sono stati poi portati in ospedale con contusioni, un lieve trauma cranico e diversi lividi. Le prognosi vanno dai 15 ai 7 giorni. I tre hanno spiegato alla polizia di non essere in grado di fornire una descrizione precisa dei circa trenta componenti della baby gang, spiegando che avevano tutti un’età approssimativa tra i 14 e i 18 anni. Polizia al lavoro per ricavare elementi utilizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza.