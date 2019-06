"Noemi non vuol più tornare in piazza Nazionale" I nonni: "Sta bene e gioca, le abbiamo detto che è caduta, ma qualcosa ricorda"

“Abbiamo detto a Noemi che è caduta, ma non vuole più andare in piazza, ha detto che lì a mangiare le patatine non ci vuole andare più”. Così i nonni di Noemi, la piccola colpita da un proiettile lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale, a Napoli, nel corso di un agguato.

I nonni hanno spiegato che la piccola sta meglio, è fuori pericolo, inizia a parlare e gioca molto, porta un busto ed ha ancora un percorso lungo da fare, sia fisico che psicologico.

Ribadita inoltre la scelta di restare a Napoli: “No, devono andarsene i cattivi, non noi, noi siamo brave persone e dobbiamo resistere per fare in modo che episodi del genere non accadano più”.