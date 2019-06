Mamma incinta e bimba investite: paura in centro La donna è stata subito portata al Cardarelli, la piccina al Santobono

Mamma e figlioletta sono state investite lungo corso Umberto, a Napoli, e sono entrambe ricoverate in ospedale. L'investimento è avvenuto questa mattina nei pressi dell'incrocio con via Pietro Colletta. La donna, in compagnia della piccina, stava attraversando la strada.

A investirle un Suv condotto da un 39enne di San Sebastiano al Vesuvio che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. La donna, che è in stato di gravidanza, è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli mentre la figlioletta è stata trasportata al Santobono.



Sono in corso gli esami diagnostici per stabilire lo stato clinico di mamma e bimba ma dalle prime valutazioni mediche, per fortuna, non sembrano esserci prognosi gravi, né pericoli per il feto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per effettuare ogni rilievo.