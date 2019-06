Capri: fermato giovane con 50 dosi di marijuana Intensificati i controlli effettuati da un coordinamento delle forze dell'ordine isolane contro la droga

Si sono intensificati, con l’avvicinarsi dell’estate, i controlli messi in piedi a Capri da un coordinamento delle forze dell'ordine isolane contro la droga che arriva dalla terraferma per essere smerciata sul mercato isolano.

In mattinata, allo sbarco della prima nave traghetto, i cani anti-droga in dotazione al commissariato di Capri hanno bloccato un giovane che è stato immediatamente trasferito negli uffici della Capitaneria di Porto di Capri. Perquisito con l'ausilio degli uomini della Circomare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente cinquanta dosi di marijuana pronta per essere immessa sul mercato delle droghe leggere.