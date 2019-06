Banda del buco, colpo in banca: banditi in fuga col bottino Sono sbucati dal pavimento con maschere e grosse tute bianche armati di pistola

Sono sbucati dal pavimento con maschere e grosse tute bianche, armati di pistola. Banda del buco in azione in piazza Carità, nella Banca Popolare di Milano, dove i criminali hanno terrorizzato i dipendenti puntandogli contro le pistole, intimandogli di non muoversi e collaborare. I malviventi hanno fatto irruzione nell'istituto di credito emergendo dal sottosuolo nei pressi dei locali adibiti ad archivio e sono riusciti a portare via decine di migliaia di euro.

In azione quattro persone armate di pistola e vestite con tute bianche, guanti e volti travisati, poi scappate dallo stesso foro da cui erano spuntati dopo aver tenuto in ostaggio i dipendenti per 45 minuti . Il tempo perchè scattasse il timer di apertura delle casseforti. 45 minuti di puro terrore per i lavoratori che si sono visti minacciati con delle pistole.



Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, Dante 11 e gli equipaggi dell'ufficio prevenzione generale della Questura. Insieme agli uomini della polizia scientifica, i sommozzatori e gli addetti del comune per il sistema fognario. Si cerca nell'intricata rete sotterranea della città. Un misterioso e chilometrico dedalo di percorsi attraverso i quali i banditi potrebbero aver raggiunto il punto esatto di realizzazione del buco per poter accedere ai locali.