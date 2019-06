Napoli: evasi due minori dal carcere di Nisida Sulle modalità dell’evasione c’è ancora il riserbo anche perché è stata inviata un’inchiesta del ministero.

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) rende noto che due minorenni nordafricani sono evasi dal carcere di Nisida. Sulle modalità dell’evasione c’è ancora il riserbo anche perché è stata inviata un’inchiesta del Ministero.

Donato Capece, segretario generale del Sappe ha denunciato la "superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal sindacato sulle condizioni di sicurezza all' interno della struttura". In più Capece ha parlo di "responsabilità ben precise. Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più. Abbiamo registrato un numero di evasioni incredibili, da istituti e da mancati rientri, in pochissime settimane.

La sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, dall'aver tolto le sentinelle della Polizia".

Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede”. E’ quanto annuncia in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati.

“C’è una chiara responsabilità politica da parte del ministro. Da mesi i sindacati della polizia segnalano le scarse condizioni di sicurezza negli istituti penitenziari” - continua Cirielli

“Ma purtroppo il ministro Bonafede sembra un turista. Dimentica che gli italiani gli pagano lo stipendio per risolvere i problemi all’interno delle carceri e garantire la sicurezza degli agenti. L’auspicio è che la Lega possa velocemente porre fine a questa esperienza di governo, liberando anche gli agenti dell’incompetenza di Bonafede” - conclude Cirielli