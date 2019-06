Napoli: molesta una donna nei corridoi del Tribunale Il molestatore, un 33enne di Ponticelli, è stato subito bloccato dai carabinieri

Un 33enne di Ponticelli ha molestato una donna nel corridoio del Tribunale di Napoli. L'uomo, che era già stato denunciato in passato, è stato bloccato subito dopo dai Carabinieri in servizio nel Palazzo di Giustizia. I militari lo hanno arrestato e trasferito in caserma. Il 33 enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.