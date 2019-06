Tabaccaio aggredito a scopo di rapina: è grave L'uomo ha un'emorragia cerebrale.E' caccia all'uomo per trovare il rapinatore

Lo hanno ridotto in fin di vita: con una emorragia cerebrale dovuta all’aggressione subita. E’ in gravi condizioni il tabaccaio aggredito all’interno della stazioni di Chiaiano a scopo di rapina.

Sui social è intervenuto anche il sindacato di categoria, la Fit, con il presidente Francesco Marigliano:

„Una preghiera per il collega tabaccaio della stazione di Chiaiano vittima di una brutale aggressione e ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale”.

Si prova intanto a risalire al colpevole utilizzando i video delle telecamere di sorveglianza.