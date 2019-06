Napoli: spari nella notte a Secondigliano un ferito La vittima ha riferito di essere stato avvicinato e ferito da due uomini in sella ad uno scooter che avrebbero tentato di rapinarlo

Ancora spari nella notte a Napoli. Un uomo di 41 anni è stato ferito al polpaccio ed all'addome. Il 41enne, secondo quanto ha riferito alle forze dell’ordine, è stato avvicinata, in corso Secondigliano, da due versione in sella ad uno scooter che avrebbero tentato di rapinarlo.

L’uomo è stato trasportato all'ospedale Cardarelli e la sua versione è al vaglio degli investigatori per capire se dietro questo racconto possa celarsi in realtà altro. Precedentemente, infatti, erano arrivate alle forze dell'ordine segnalazioni su spari in via Marsala, nella zona tra Scampia e Miano e poi c'era stato il ritrovamento al Rione San Gaetano, all'interno di un tombino, di una pistola Beretta calibro 9, di quattro bossoli e di una moto abbandonata e risultata rubata.