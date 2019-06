Napoli: 2.365 AirPods falsi sequestrati Gli auricolari Bluetooth erano molto simili a quelli dall’azienda di Cupertino. Pronti già per essere venduti in svariati negozi gestiti da cinesi.

Gli AirPods, gli auricolari Bluetooth che permettono di parlare al telefono senza alcun filo e che sono diventati un vero e proprio status symbol, forse anche per il prezzo elevato che la Apple, l’azienda di Cupertino, ha deciso per questo prodotto, sono uno degli apparecchi più imitati dal mercato della contraffazione. La Guardia di Finanza di Napoliha, infatti, sequestrato 2.365 auricolari "AirPods" simili al prodotto Apple, già esposti per la vendita all'interno di 7 attività commerciali con sede nella zona industriale est di Napoli. In particolare, i finanzieri, a seguito di un attento monitoraggio dei numerosi punti vendita di materiale elettronico, presenti in città e gestiti da cittadini cinesi, hanno individuato un ingente quantitativo di auricolari bluetooth, palesemente contraffatti, già esposti in vetrina e pronti per essere venduti. Gli auricolari sequestrati dopo una perizia tecnica si sono dimostrati così simili a quelli dell’azienda di Cupertino da trarre in inganno anche gli acquirenti più competenti. I prodotti erano in vendita ad un prezzo basso rispetto a quelli originali ma comunque in alcuni casi gli auricolari contraffatti potevano arrivare a costare anche 50€ al pezzo.

Gli articoli di telefonia rinvenuti, 2.365 auricolari, sono stati sequestrati, mentre i 7 responsabili delle attività commerciali dediti alla commercializzazione sono stati denunciati.