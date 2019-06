Cassiera colpita con monete al volto da una donna nigeriana Mattinata di violenza in un bar a Napoli

Voleva fare una ricca colazione al bar con 30 centesimi. Protagonista di una vicenda finita male, una donna nigeriana trentacinquenne, senza fissa dimora, che di fronte alla richiesta del giusto prezzo è ricorsa a modi bruschi e violenti.

La giovane africana è entrata in un bar nei pressi della stazione centrale per consumare un cornetto e un cappuccino, ma una volta alla cassa ha estratto soltanto 30 centesimi.

Davanti alla richiesta della cassiera che con modi garbati le ha spiegato che quella somma non era sufficiente per la consumazione, la donna le ha scagliato con violenza le monetine in pieno viso, a brevissima distanza. L’intervento immediato dei poliziotti del compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania ha evitato il peggio.

La nigeriana è stata condotta in ufficio mentre la cassiera trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Betania. La vittima ha riportato una ferita lacero-contusa all’arco sopraccigliare sinistro, procurata dal taglio di una moneta, a parte lo spavento per l’aggressione e la violenza gratuita subita solo per aver cercato di fare il proprio lavoro. La ferita le è stata suturata con 2 punti lasciandole una cicatrice sulla fronte.

La giovane nigeriana è stata arrestata per lesioni aggravate, giudicata nella mattinata odierna per direttissima, e condannata a sei mesi di reclusione con pena sospesa.