Docente suicida: veglia degli studenti per ricordarlo Il docente si è ucciso dopo l'accusa di molestie. Gli alunni però non ci credono "Tutte bugie"

Veglia in ricordo di Vincenzo Auricchio, il docente che si è tolto la vita ieri in seguito al dilagare dello scandalo che lo vedeva coinvolto. Auricchio infatti era ai domiciliari perché accusato di aver avuto relazioni con due studentesse minorenni.

Centinaia di studenti ieri si sono ritrovati all'esterno del liceo Vico di Napoli per una veglia in ricordo del docente, amato dagli alunni e apprezzato anche dai dirigenti scolastici che ovviamente non hanno voluto commentare. Molti ragazzi ieri si sono dati appuntamento sui social per ricordare il docente, e alcuni hanno anche posizionato fiori all'ingresso del liceo per ricordarlo.

In molti si sono scagliati contro le ricostruzioni del caso: “Tutte bugie – dicono alcuni alunni – noi conosciamo la verità”.

Il docente ha lasciato una lettera prima di spararsi un colpo in petto. Colpo partito da un'arma che pare, era detenuta legalmente , ma da un parente.