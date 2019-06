Napoli: notte di fuoco. Una bomba e 50 colpi in aria L’ordigno è esploso nel rione San Gaetano. L’esplosione è stata seguita da una “stesa”

Una bomba carta seguita da una “stesa. Un vero e proprio raid di guerra con un esplosione e spari in aria e ad altezza uomo. Il tutto è avvenuto alle 4 del mattino nel rione San Gaetano nel quartiere di Miano. Svariati ignoti, in sella di scooter hanno fatto esplodere un ordigno artigianale davanti l'ingresso di una palazzina in via Teano, all'isolato 8.

L’esplosione ha danneggiato alcuni scalini, la facciata del palazzo e 6 auto parcheggiate. Presumibilmente le stesse persone hanno poi esploso in aria circa 50 colpi di pistola nella vicina via Vittorio Veneto. Indagano i carabinieri.