Napoli: Domani i funerali dell'uomo ucciso dai calcinacci Le esequie di Rosario Padolino si terranno alle 18.30 al Duomo. Proclamato il lutto cittadino

Domani alle 18, presso il Duomo di Napoli si terranno i funerali di Rosario Padolino, il commerciante morto dopo essere stato colpito da calcinacci caduti dal quinto piano di uno dei palazzi di via Duomo.

In occasione il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha proclamato per domani, martedì 18 giugno, il lutto cittadino in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari. In segno di lutto è prevista l'esposizione delle bandiere dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana, a mezz'asta sugli edifici comunali di Palazzo San Giacomo e del Consiglio Comunale, per l'intera giornata.

Ad annunciare le esequie è stata la figlia di Rosario, Rossella Padolino che su Facebook ha scritto: “Le esequie di mio padre si terranno domani 18 Giugno presso la Cattedrale Duomo di Napoli ( Via Duomo ) alle ore 18:30”.

Il legale della famiglia Padolino ha diffuso una nota nella quel specifica chiaramente che “La famiglia Padolino, nel rispetto del diritto di cronaca, invoca profondo riguardo per il momento di preghiera e affidamento al Signore per il funerale del proprio congiunto, ed invita vivamente ad astenersi dal richiedere dichiarazioni o interviste".

intanto oggi pomeriggio è previsto l'esame autoptico sulla salma del commerciante, deceduto dopo essere stato colpito da grossi frammenti di cornicione staccatisi da un palazzo, mentre camminava lungo via Duomo, a Napoli. Per omicidio e crollo colposi la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati tre persone, due amministratori e un ex amministratore dei palazzi che si trovano ai civici interessati dal crollo, il 228 e il 236.