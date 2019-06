Napoli: nascondevano 2.250 dosi di droga Amodio Di Donato e Salvatore Gemito sono stati arrestati dai Carabinieri a Scampia nascondevano cocaina e crack

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri a Scampia accusate di nascondere 2.250 dosi di droga dietro un mattone in uno spazio condominiale.

Amodio Di Donato, 52enne gia' noto alle forze dell'ordine e Salvatore Gemito, 20enne incensurato, sono stati sorpresi sul tetto del complesso di edilizia popolare Lotto T/A mentre rimuovevano un mattone dalla parete del vano scale. Nell’intercapedine creata era stata istallata una cassaforte nella quale venivano conservate le dosi di droga già pronte per essere immesse sul mercato. Sono state sequestrate 1851 dosi di cocaina per un peso complessivo di 1 chilo e 721 grammi e 399 dosi di crack per un peso totale di 88 grammi.