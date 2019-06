Controlli alle stazioni: pugno duro della Polfer Campania 2.000 identificati, 1 arrestato e 7 indagati nel corso della settimana

2.000 identificati, 1 arrestato e 7 indagati nella settimana che volge al termine, a seguito dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria nelle principali stazioni della Campania.

A Napoli Centrale le pattuglie della Polizia Ferroviaria dirette dal Questore Michele Maria Spina, presenti ai varchi nel corso di un dispositivo di sicurezza, hanno fermato un trentacinquenne pluripregiudicato a carico del quale gravava un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal tribunale di sorveglianza di Salerno che è stata eseguita al termine degli adempimenti di rito.

7 gli indagati: tre per reati che vanno dalla minaccia alla resistenza all’oltraggio a pubblico ufficiale ed al rifiuto di indicazioni sull’identità personale. Un napoletano è stato acciuffato dopo aver rubato delle riviste in un esercizio commerciale della stazione di Napoli Centrale, un venditore abusivo è stato indagato per il tentativo di corruzione in quanto per sottrarsi alla sanzione amministrativa ed al sequestro della sua mercanzia ha offerto dei soldi ai poliziotti che lo avevano fermato, un altro pregiudicato è stato denunciato per tentata truffa perché sorpreso ad offrire in vendita delle stecche di sigarette, all’interno delle quali c’erano in realtà polistirolo e chiodi in metallo ed infine un napoletano anch’egli pluripregiudicato, è stato denunciato per esercizio abusivo di gioco o di scommesse, dopo che una turista aveva denunciato di essere stata costretta dall’uomo a puntare 50 euro al gioco “delle campanelle” in piazza Garibaldi a Napoli.

13 venditori abusivi sorpresi ad infastidire i viaggiatori sono stati contravvenzionati e allontanati dalla stazione di Napoli.