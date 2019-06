Panico in strada: poliziotti salvano la vita a una 16enne La ragazza stava morendo soffocata, provvidenziale l'intervento di una volante

Ha subito una gravissima crisi respiratoria mentre era in strada con gli amici ed è stata salvata dai poliziotti. Protagonista una 16enne napoletana: era con gli amici in zona via Toledo quando ha iniziato a sentirsi male: gli amici, nel panico, hanno iniziato a urlare attirando l'attenzione di una volante del commissariato di Via Tarsia, spiegando che la loro amica non rispondeva e non riusciva a respirare. I ragazzi avevano già chiamato l'ambulanza, ma la 16enne era diventata cianotica e non riusciva neanche più a deglutire, perciò i poliziotti hanno deciso di portarla con la volante al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini, salvandole di fatto la vita.